Si preannuncia una mozione unitaria per l'attuale coordinatore dell'area bruzia e assessore regionale all'Agricoltura, che esulta per la partecipazione del ministro degli Esteri: «Segno dell’attenzione per il nostro territorio». Presenti anche Cannizzaro e Occhiuto

Sarà il vicepremier e coordinatore nazionale di Forza Italia, Antonio Tajani, ad aprire il congresso provinciale degli azzurri, in programma per domenica 14 gennaio, nei saloni della Duchessa Ricevimenti, a Zumpano. Ai lavori, che avranno inizio alle 15, oltre al ministro degli esteri prenderanno parte - tra gli altri - il coordinatore regionale e deputato Francesco Cannizzaro; il presidente della giunta regionale, Roberto Occhiuto; il responsabile nazionale del Settore Organizzazione di Fi, il deputato Francesco Battistoni. Parteciperanno, inoltre, parlamentari, consiglieri regionali, amministratori provinciali e locali, dirigenti di partito.

L’attuale coordinatore della provincia di Cosenza è l’assessore regionale all’Agricoltura Gianluca Gallo, l’unico delle cinque province calabresi che può fregiarsi di tale titolo e che, al netto di sorprese, viaggia verso la riconferma a fronte di una mozione che si preannuncia unitaria. A Catanzaro, Crotone, Vibo Valentia e Reggio Calabria ci sono infatti dei commissari che esauriranno la propria azione proprio nel prossimo week-end.

Nella vasta area bruzia il rinnovo del coordinatore risulterà molto importante in vista delle elezioni di Corigliano Rossano, ma anche di centri come Montalto Uffugo e Mendicino dove in primavera si voterà per indicare il sindaco.

La scelta del candidato di centrodestra dipenderà proprio dal congresso degli azzurri, dopo che gli alleati di Fratelli d’Italia hanno puntato ancora su Angelo Brutto qualche settimana fa.

«Il percorso di crescita che negli ultimi anni ha portato Forza Italia a radicarsi in quasi tutti i Comuni del Cosentino, consentendo di eleggere decine di consiglieri e molti sindaci, oltre che di rivelarsi determinante nelle sfide vittoriose per il governo della Regione e della Provincia – commenta il coordinatore Gallo – conosce adesso una nuova tappa, nell’ambito della stagione dei congressi che, in tutto il Paese, si stanno celebrando per consolidare le fondamenta del nostro partito e del liberalismo italiano, nel solco del cammino avviato da Silvio Berlusconi».

Aggiunge Gallo: «La partecipazione del ministro Tajani al congresso cosentino è segno dell’attenzione che il nostro territorio e la Calabria tutta hanno acquisito negli ultimi tempi nel panorama nazionale: ne siamo fieri. Questo ci induce a non risparmiare energie per sostenere il percorso riformatore intrapreso».

Conclude Gallo: «Puntiamo a confermare il nostro ruolo di forza di governo responsabile e moderata, attenta alle esigenze di famiglie e imprese e saldamente ancorata, in Italia come in Europa, ai valori cristiano-democratici, nell’ambito della coalizione di centrodestra. Lo facciamo scrivendo una pagina di grande democrazia e partecipazione, con migliaia di iscritti in campo per dare il proprio contributo, consapevolmente e con orgoglio, nell’opera di definizione del futuro delle nostre comunità».