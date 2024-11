Graziano, Morrone, Niccolò e Salerno: Si è posto automaticamente fuori dal partito. Verso la resa dei conti in Forza Italia

«Le dichiarazioni del Consigliere Mimmo Tallini a chiosa della nomina del collega Ennio Morrone a presidente della Commissione di Vigilanza, sono inaccettabili, volgari ed offensive della dignità del lavoro svolto finora dai gruppi consiliari di minoranza e, in particolare, dal gruppo di Forza Italia. Chi si mette contro la linea di pensiero del proprio partito, volta a portare avanti un’opposizione concreta e cosciente all’attuale azione di governo regionale, si pone automaticamente fuori dallo stesso. Ed è per questo che proponiamo al Presidente Silvio Berlusconi, al Responsabile degli Enti locali Marcello Fiori e al coordinatore regionale Jole Santelli di espellere da Forza Italia Mimmo Tallini, che tra l’altro è coordinatore provinciale del partito a Catanzaro. La posizione espressa contro la nomina di Morrone è l’ennesimo e l’ultimo dei tanti atti di sfiducia che il collega consigliere ha posto, anche e soprattutto contro se stesso, sin dall’inizio della legislatura. Non si può - e non lo permetteremo a nessuno, men che meno a Tallini - sospettare che il gruppo di FI abbia non si sa quale rapporto di connivenza con l’attuale Governo Oliverio, insinuando chissà quale inciucio, ma senza alcun riscontro reale. L’istituto della Commissione di vigilanza è stato da sempre presieduto da un componente delle minoranze. Solo l’ex presidente Scopelliti sovvertì a questa regola non scritta ma di buon senso del Consiglio regionale, nuovamente istituita nell’attuale consiliatura. Riteniamo giusto che sia proprio la minoranza a sorvegliare sul corretto andamento dei lavori istituzionali della Regione. Solo Tallini non ha capito ciò. E ci dispiace perché evidentemente le sue sortite polemiche hanno tutt’altra ragione di sorta, che va al di là della mera ragione politica. Ci dispiace, ne prendiamo atto e auspichiamo che lo stesso facciano i vertici del partito, determinandosi di conseguenza».







È quanto dichiarano, congiuntamente, i consiglieri regionali Giuseppe Graziano, Nazzareno Salerno, Alessandro Nicolò e Giuseppe Ennio Morrone replicando alle affermazione del Consigliere del Gruppo Misto, Mimmo Tallini, seguite alla composizione della nuova Commissione di Vigilanza regionale.