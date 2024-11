Accanto a Roberto Occhiuto, Wanda Ferro e Nino Foti, il coordinatore regionale di Forza Italia Jole Santelli, in accordo con il Presidente Silvio Berlusconi, nomina come vicecoordinatore regionale il senatore Antonio Caridi

Prosegue l'attività di riorganizzazione di Forza Italia in Calabria, dopo i coordinamenti provinciali viene completato anche il quadro dei vicecoordinatori regionali.

"Sono lieta dell'ingresso in Forza Italia di Antonio Caridi e della sua volontà e disponibilità di partecipare al percorso già avviato per il rilancio del partito in Calabria. Ritengo molto importante - dichiara Santelli - l'ingresso di Caridi in Forza Italia in quanto porta con sè l'ottimo bagaglio di esperienza e il consenso che lo ha sempre contraddistinto".

Entrano in Forza Italia, insieme a Caridi, il consigliere regionale Francesco Cannizzaro, capogruppo della Casa delle libertà anch'egli ben radicato sul territorio e aggregatore delle forze giovanili e i consiglieri comunali di Reggio Calabria

Antonino Maiolino, Giuseppe D'Ascoli e Luigi Dattola e nei prossimi giorni è annunciato l'ingresso di numerosi sindaci e amministratori della provincia.

"Mi fa particolarmente piacere - aggiunge Santelli - l'ingresso di Francesco Cannizzaro con cui abbiamo sempre avuto ottima collaborazione ed il cui attivismo darà sicuramente un grande contributo alla causa del partito".

"Insieme ad Antonio Caridi e di concerto con gli altri esponenti di FI - conclude il coordinatore regionale azzurro - nei prossimi giorni inizieremo il percorso di riorganizzazione del partito nell'intera provincia di Reggio Calabria all'insegna di quanto stiamo facendo anche nel resto della Regione".