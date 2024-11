Nell’ultimo coordinamento nazionale di Forza Italia presieduto da Silvio Berlusconi e al quale ha partecipato il Governatore della Liguria Giovanni Toti, qualche ora prima della kermesse del teatro di Brancaccio Roma, secondo un’accreditata e autorevole fonte, ci sarebbe stato anche un riferimento alle vicende calabresi. Quale sarebbero i contorni di questo retroscena in salsa calabra? La vicenda calabrese, infatti, sarebbe stata inserita nel contesto di un ragionamento di ordine generale sulle “matasse” nazionali in sospeso che dovrà sbrogliare l’ex cavaliere nella riorganizzazione del partito degli azzurri sui territori.

Storicamente quando si parla di grane, a destra come a sinistra, la Calabria c’è sempre a pieno titolo. In questo caso la patata bollente per il centrodestra e per FI in particolare, è la candidatura a Presidente della Regione in vista delle elezioni di Febbraio 2020. Nella riunione del coordinamento di FI, si continua a dare per scontato che la candidatura tocchi agli azzurri. Quello che non apparirebbe più scontato, tuttavia, sarebbe il nome di Mario Occhiuto. «La candidatura di Mario Occhiuto è difficilmente sostenibile con il carico di vicende giudiziarie che lo riguardano», a pronunciare questa battuta non sarebbe stato uno qualsiasi nella riunione del coordinamento, ma Nicolò Ghedini, storico difensore di Silvio Berlusconi, e oggi uno dei consiglieri più ascoltato. La discussione sulla Calabria, pare si sarebbe consumata dentro questa battuta, almeno in quel contesto. La percezione che viene fuori dagli ambienti azzurri, dunque, e che ci si trovi vicino ad una svolta. Sono in molti ad attendere un "coup de théâtre" di Berlusconi per salvare “capre e cavoli”. Quale potrebbe essere questo colpo di scena? Semplice: Passare da un Occhiuto ad un altro Occhiuto. Mollare Mario e lanciare Roberto. Quest’ultimo pienamente inserito nel cerchio ristretto dell’ex cavaliere di Arcore. Capiremo nei prossimi giorni se il retroscena sarà confermato dai fatti. Quello che appare sempre più evidente è che la candidatura del Sindaco di Cosenza a Governatore della Regione, nel contesto di un centrodestra unito sia sempre più lontana.

Pa.Mo.