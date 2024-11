Importante riconoscimento per il deputato Francesco Cannizzaro e per la provincia di Reggio Calabria. Nella riorganizzazione interna di Forza Italia, il presidente Silvio Berlusconi, sentito il capo dei dipartimenti Alessandro Cattaneo e il coordinatore nazionale Antonio Tajani ha indicato Cannizzaro come responsabile per il Sud.

All'interno del pacchetto di nomine anche quelle di Alessandro Battilocchio, nuovo responsabile del dipartimento Immigrazione, di Raffaella Bonsangue, vicesindaco di Pisa, nominata responsabile per la Cooperazione internazionale, mentre La senatrice Roberta Toffanin è stata indicata come nuovo capo del dipartimento Lavoro.

Molto soddisfatto Francesco Cannizzaro che vede riconosciuto il lavoro svolto sul territorio con Forza Italia che proprio in riva allo Stretto da anni ottiene le percentuali più alte in Italia.

Questo il contenuto del post su facebook che Cannizzaro ha pubblicato qualche minuto dopo avere appreso della nomina.

«Essere indicato da Silvio Berlusconi Responsabile Nazionale di Forza Italia per il Sud mi riempie di orgoglio. Un ringraziamento sincero al Presidente ed al Coordinatore Nazionale Antonio Tajani per la fiducia accordatami, che ripagherò con la passione e la dedizione di sempre».

E poi la dedica al presidente Jole Santelli prematuramente scomparsa durante lo scorso messo di ottobre. «Questo importante incarico lo dedico a Jole Santelli, grande Politico, grande Donna, grande Amica, emblema dell'energia del Sud. In questo momento sono certo starà sorridendo orgogliosa».

Si rafforza, dunque, anche l'asse con Mara Carfagna, ministro per il Sud, che ha da sempre un feeling particolare con la Calabria, con lo stesso Cannizzaro, e con la provincia di Reggio.