«Rivolgo un caloroso ringraziamento agli amici che stanno manifestando in me grande fiducia, augurandomi un buon lavoro a seguito della mia nomina a coordinatore cittadino di Forza Italia. Un particolare ringraziamento va al Coordinatore Provinciale On. Domenico Tallini e al Vice-Coordinatore Francesco De Sarro per la fiducia che hanno profuso in me». Così Eugenio Motta in una nota e prosegue: «Il mio sarà un compito certamente non facile visto il clima di antipolitica che sta vivendo il nostro Paesee per questo motivo il mio sarà un impegno a 360 gradi. Abbiamo molto lavoro da fare, ma sono certo che con l’esperienza e l’aiuto dei vertici Provinciali del partito, e l’impegno di noi coordinatori locali, faremo sì che Forza Italia nel Catanzarese diventi un partito ancora più competitivo.

Sarà mio compito ascoltare la voce dei cittadini, e farmi portavoce nelle opportune sedi istituzionali, per la risoluzione delle problematiche del nostro territorio.

Prossimamente il partito di Forza Italia nella nostra Nocera Terinese – prosegue- inizierà un lavoro di radicamento sul territorio con la formazione di un coordinamento cittadino che sappia coinvolgere al meglio le tante persone che hanno cuore la propria terra. Sono convinto che attraverso lo spirito di innovazione potremo portare uno slancio propositivo per la crescita sociale ed economica di questo importante territorio della Regione Calabria, dove si attende da anni un rilancio vero».