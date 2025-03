«Ringrazio il segretario nazionale di Forza Italia, Antonio Tajani, per averci creduto subito nelle potenzialità di questa iniziativa e invitandoci ad organizzare questa campagna itinerante di ascolto-dibattito che non ha precedenti nella storia del partito. Un doveroso grazie anche ai colleghi segretari regionali ed ai presidenti di Regione azzurri del Mezzogiorno per il contributo che hanno dato e soprattutto daranno per la realizzazione dell'iniziativa». È quanto ha affermato in conferenza stampa alla Camera dei Deputati Francesco Cannizzaro – deputato di Forza Italia, segretario regionale del partito in Calabria e responsabile nazionale del Dipartimento Sud – nel presentare gli Stati generali del Sud, che avranno inizio il 29 marzo a Matera e si concluderanno a Reggio Calabria il 28 e 29 giugno, toccando ogni regione del Sud Italia.

«Vedranno – ha detto alla presenza dei vertici azzurri - la partecipazione ad ogni appuntamento non solo di tutti gli eletti di Forza Italia nel Mezzogiorno, ma soprattutto il coinvolgimento di associazioni di categoria, ordini professionali, sindacati, università. Questo proprio per far sì che si abbia una pluralità di voci e opinioni. In pratica, il partito si apre al territorio ancora di più. L'iniziativa ha un obiettivo ben chiaro: rivitalizzare sempre di più l'attività di Forza Italia; rafforzando l'azione ed i valori azzurri in questa parte del Paese».

«In ogni singola regione del Sud – ha spiegato Cannizzaro - organizzeremo un evento per illustrare le iniziative messe in campo dal governo ed al contempo ascoltare, raccogliere le istanze che provengono dai territori. Il Sud ha la necessità di porre all'attenzione del governo l’ancora attualissima cosiddetta questione meridionale, perché il divario tra Nord e Sud esiste ancora, sebbene si sia ridotto grazie all’azione dell’esecutivo di centrodestra e in particolare di Forza Italia. Per questo, ascolteremo i territori, tramite i cittadini, i nostri eletti, tutte le associazioni, il mondo universitario, le istituzioni. Ed a conclusione dell’iniziativa sarà redatto un documento da sottoporre all'attenzione del governo, al cui inseriremo richieste e proposte. Vogliamo radicarci ancora di più in ogni singolo comune del Paese e ritengo che nel Mezzogiorno ci sia un terreno fertile dove possiamo recuperare molto consenso. Sono particolarmente orgoglioso poi - ha concluso il parlamentare calabrese - che il tour si chiuda proprio in Calabria, a Reggio, dove non si analizzerà solo la questione calabrese ma sarà l'occasione anche per tirare le somme di tutti gli Stati generali del Sud».

Gli Stati generali del Sud avranno otto tappe: il 29 marzo a Matera, il 12 aprile a Napoli, il 26 aprile a Termoli, il 10 maggio a Taranto, il 17 e 18 maggio a Ortona e Sulmona, il 14 e 15 giugno a Budoni, in Sardegna, il 21 giugno a Palermo e il 28 e 28 giugno a Reggio Calabria.