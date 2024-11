Il rinvio a giudizio di Mario Occhiuto? Per Jole Santelli non è un ostacolo alla candidatura del sindaco di Cosenza alla presidenza della Regione: «Non mi faccio dettare i candidati dai magistrati – dice a margine di una iniziativa organizzata dai giovani di Forza Italia sulla comunicazione 4.0 alla quale ha preso parte anche il senatore Maurizio Gasparri – Il nostro è un partito garantista». Poi aggiunge: «Sulle problematiche nella definizione del candidato è normale che all’interno di una coalizione si discuta». Sarà, ma ad un mese e mezzo dalla scadenza dei termini di presentazione delle liste, normale sarebbe ufficializzare il nome. Mario Occhiuto è in pista ormai da un anno, su cui però le vicende giudiziarie probabilmente pesano più di quanto la coordinatrice regionale azzurra, vuole lasciare intendere.

In attesa del consiglio sul dissesto

Intanto l’amministrazione di Palazzo dei Bruzi è attesa dall’appuntamento con il consiglio comunale cui toccherà adottare la delibera di dissesto. Auspicando la mancanza del numero legale che porterebbe allo scioglimento anticipato, l’opposizione ha annunciato di voler disertare i lavori. Al vetriolo il commento della Santelli: «Forse non sanno cosa dire sapendo che la maggior parte dei debiti è colpa loro». Ecco l’intervista: