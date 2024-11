Il senatore Marco Siclari, assente alla riunione dei vertici di Forza Italia, ha spiegato così la sua assenza: «E’ vero che avevo impegni istituzionali, ma non ho ritenuto di rinviarli considerato che non era stato diffuso l’ordine del giorno e che la coordinatrice Jole Santelli aveva parlato di una chiacchierata informale». Nino Foti, vice responsabile nazionale degli Enti locali non è stato neanche invitato alla riunione. «Jole Santelli ha fatto una riunione di famiglia con i suoi cari». rictrip

