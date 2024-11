L’inaugurazione della nuova sede del partito è diventata l’occasione per tentare di ricompattare le diverse anime del partito

“Una straordinaria prova di unità tra le varie sensibilità di Forza Italia, ma soprattutto la dimostrazione che il centrodestra allargato alle formazioni civiche e popolari è pronto ad assumere la guida della Regione”.

Lo affermano, in una dichiarazione congiunta, il coordinatore provinciale di Forza Italia, Mimmo Tallini, e il capogruppo azzurro in Consiglio regionale Claudio Parente, all’indomani dell’inaugurazione della nuova sede del partito. Evento che ha visto la partecipazione non solo del gruppo dirigente regionale di Forza Italia (la coordinatrice Iole Santelli, i senatori Giuseppe Mangialavori e Marco Siclari, i deputati Maria Tripodi e Francesco Cannizzaro, i consiglieri regionali Giuseppe Pedà e Gianluca Gallo, i sindaci Sergio Abramo e Mario Occhiuto), ma anche delle delegazioni dei partiti e dei movimenti alleati, Lega, Fratelli d’Italia, Udc, Movimento Sovranista, Cdu.

“Abbiamo apprezzato molto – hanno sottolineato Tallini e Parente – la presenza del senatore Aiello e dei consiglieri regionali Pino Gentile e Baldo Esposito, espressioni di un’area molto importante per il centrodestra calabrese”.

Coordinatore provinciale e capogruppo regionale, particolarmente soddisfatti per la partecipazione, stimata in più di 400 persone, hanno voluto ringraziare l’onorevole Giorgio Mulè, portavoce unico dei gruppi parlamentari, intanto per avere confermato la sua presenza nonostante una concomitante seduta alla Camera, ma soprattutto “per avere mostrato il volto nuovo di Forza Italia che presto tornerà ad occupare un posto di primaria importanza nello scacchiere politico nazionale, interpretando le istanze dei moderati italiani”.