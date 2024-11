Lo ha annunciato tramite nota il coordinatore nazionale Enti locali di Fi, Marcello Fiori

«Antonino Foti (detto Nino) è stato nominato da Marcello Fiori (responsabile del settore) vice responsabile nazionale del settore Enti locali di Forza Italia e darà la sua preziosa e competente collaborazione per la crescita del movimento dei sindaci e degli amministratori locali azzurri in particolare nel Mezzogiorno». E' quanto si legge in una nota del coordinatore nazionale Enti locali di Fi, Marcello Fiori.