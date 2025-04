Il consigliere regionale del Pd Giovanni Muraca ha depositato oggi un'interrogazione a risposta immediata al presidente della Giunta regionale, per sollecitare interventi urgenti volti a mettere in sicurezza la viabilità e prevenire il rischio di isolamento del Comune di Delianuova, gravemente colpito dalle recenti frane.

Il territorio di Delianuova e delle aree circostanti versa da anni in una situazione di precarietà e dissesto, aggravata dai danni causati dagli eventi meteorologici avversi tra gennaio e febbraio 2025. Le strade SP2 e SP2 bis sono particolarmente danneggiate, con la presenza di due frane in atto e un altro possibile movimento che potrebbe generare una nuova frana. La chiusura della SP2 bis comprometterebbe completamente l'accesso a Delianuova e a Cosoleto, isolando circa tremila abitanti.

«Il rischio di isolamento del Comune di Delianuova è concreto e la situazione è ormai insostenibile. La viabilità deve essere ripristinata urgentemente per evitare gravi disagi alle famiglie e alle imprese locali», ha dichiarato Muraca. «La Città Metropolitana di Reggio Calabria ha richiesto formalmente alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, al Ministero delle Infrastrutture e alla Regione Calabria l'allocazione di risorse per affrontare le problematiche strutturali e urgenti, ma purtroppo non ha ricevuto alcuna risposta concreta».

L'interrogazione evidenzia la necessità di un intervento immediato per il consolidamento delle aree a rischio e per il ripristino delle strade SP2 e SP2 bis, con l'obiettivo di evitare l'isolamento della comunità. È urgente, inoltre, completare il progetto del nuovo innesto S.P. Delianuova-Scido, un’infrastruttura stradale fondamentale che potrebbe garantire un’alternativa viaria sicura. Il costo complessivo per completare l'innesto ammonta a 8.323.118,01 euro, di cui 4.500.000 euro ancora necessari, una cifra che la Regione Calabria deve urgentemente reperire. «Non possiamo permettere che la situazione continui a peggiorare. È fondamentale che la Regione metta a disposizione i fondi necessari per garantire la sicurezza e l'accessibilità del territorio».