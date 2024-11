«A seguito dell’insediamento al Dipartimento Amministrazione Penitenziaria (Dap) di Roma del nuovo direttore generale del Personale e delle Risorse Massimo Parisi, già provveditore regionale della Calabria, la nostra Regione, oggi, si trova sprovvista della figura apicale del responsabile del comando, della gestione e degli indirizzi da impartire alle dodici carceri presenti in Calabria». A denunciare questo vuoto istituzionale è il responsabile del dipartimento Giustizia e Sicurezza per la provincia di Catanzaro di Fdi Francesco Grandinetti.



Il componente dell’assemblea nazionale del partito di Giorgia Meloni, ricordando la recente evasione avvenuta ilo scorso 19 maggio dal carcere di Cosenza da parte di un detenuto nordafricano recluso per reati di violenza, evidenzia la necessità di porre in essere un lavoro sinergico, che non può prescindere dalla presenza di figure apicali come quella del Provveditore per la Regione Calabria, al fine di migliorare le condizioni di sicurezza degli Istituti penitenziari calabresi.



Fratelli d’Italia, da sempre sensibile alle problematiche riguardanti la giustizia ed il territorio, chiede alle istituzioni un impegno formale nella gestione delle carceri e, pertanto, sollecita il ministro della Giustizia e le autorità amministrative competenti in materia affinché provvedano, con la massima celerità, a nominare un Provveditore Regionale in pianta stabile per la Calabria.