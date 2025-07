«Cresce Sinistra Italiana nella nostra regione, cresce nel contempo il progetto dell’Alleanza Verdi-Sinistra in vista dei prossimi appuntamenti elettorali, sia regionali che amministrative che vedranno interessate città capoluogo di grande importanza come Reggio Calabria e Crotone». È quanto riporta in una nota Sinistra italiana Calabria che annuncia l’arrivo del segretario nazionale Nicola Fratoianni. Quest’ultimo, insieme al segretario calabrese Fernando Pignataro, lunedì 14 alle ore 16 pal Grand Hotel Lamezia, terrà una conferenza stampa per presentare i nuovi ingressi nel partito che si stanno registrando in tutto il territorio regionale.

«Tante personalità politiche ed istituzionali», prosegue il comunicato, «che hanno deciso di condividere un percorso politico in una forza della coalizione progressista che incarna i valori più autentici e le battaglie per i diritti e la dignità, che sono propri della Sinistra del nostro Paese».

La conferenza stampa sarà l’occasione per fare il punto sulla fase politica, sulle vicende internazionali e sulle battaglie parlamentari che Avs sta conducendo negli ultimi mesi, sulle vicende che interessano la Calabria, sulle iniziative messe in atto e quelle che organizzeremo nei prossimi mesi. Al termine della conferenza il segretario Fratoianni visiterà, insieme al gruppo dirigente calabrese, la sede regionale di Sinistra Italiana sempre nei pressi della Stazione ferroviaria di Lamezia.