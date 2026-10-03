VIDEO | L'assessore regionale chiarisce il futuro del servizio: dal 13 dicembre al 31 gennaio partenza da Paola. Con la riapertura della galleria Santomarco, il nuovo itinerario raggiungerà due delle principali città del Nord Italia
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Il Frecciarossa Sibari-Bolzano cambia percorso, ma non scompare. Dopo le indiscrezioni circolate negli ultimi giorni sulla possibile soppressione del collegamento ferroviario a partire da dicembre, arrivano le precisazioni dell'assessore regionale all'Agricoltura, Gianluca Gallo, che annuncia importanti novità per i viaggiatori calabresi. Dal primo febbraio 2027, infatti, il treno non sarà più diretto a Bolzano, ma collegherà Sibari con Milano e Torino.
Una modifica che, secondo quanto dichiarato dall'assessore, punta a migliorare i collegamenti tra la Calabria e due delle principali città del Nord Italia.
A determinare la temporanea modifica del servizio saranno i lavori di riqualificazione della galleria Santomarco, la cui chiusura è prevista dal prossimo 13 dicembre fino al 31 gennaio. Durante questo periodo il Frecciarossa continuerà a circolare, ma con partenza e arrivo a Paola, lungo la tratta Paola-Milano-Torino e viceversa.
«Dal primo febbraio ci sarà di nuovo il Sibari, ma non sarà Sibari-Bolzano: sarà Sibari-Milano-Torino», spiega Gallo, precisando che il nuovo collegamento consentirà di raggiungere Milano alle 14 e Torino alle 15.
L'assessore rivendica la scelta di modificare l'itinerario, sottolineando l'importanza del servizio per i cittadini calabresi che si spostano verso il Settentrione. «Abbiamo fortemente voluto questo cambio di rotta per favorire coloro i quali dalla Calabria devono recarsi verso Milano, verso Torino e viceversa».
Gallo ribadisce inoltre la volontà di mantenere e rafforzare un collegamento sostenuto da anni, ricordando anche l'attivazione di servizi di adduzione per agevolare gli spostamenti dei passeggeri.
«Questo treno, al quale teniamo moltissimo e che sosteniamo da anni, non è un treno che può finire la sua corsa», afferma l'assessore.
La sospensione temporanea della partenza da Sibari sarà dunque legata esclusivamente agli interventi infrastrutturali. «Quando riaprirà la Santomarco si arriverà a Sibari, perché questo abbiamo fortemente voluto. Certamente non potevamo fermare i lavori di riqualificazione della Santomarco».
Le dichiarazioni dell'assessore delineano così uno scenario diverso rispetto alle ipotesi di soppressione: il collegamento resterà operativo durante i lavori, seppure limitato a Paola, per poi ripartire da Sibari con una nuova destinazione dal febbraio 2027.
Le precisazioni di Gallo arrivano dopo le notizie riportate da LaC News24 sulla comunicazione preliminare trasmessa da Trenitalia a RFI, che prospettava la sospensione invernale del Sibari-Bolzano e un possibile ritorno del collegamento soltanto nell'estate 2027, con una diversa configurazione. L'annuncio dell'assessore anticipa invece la ripartenza da Sibari già a febbraio, con Torino come nuovo capolinea.
Resta da attendere la pubblicazione della programmazione definitiva di Trenitalia per la conferma degli orari e delle modalità del nuovo servizio.