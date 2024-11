L'on Giuseppe Galati ha partecipato all'incontro svoltosi a Lamezia con il Presidente del Gruppo di Forza Italia alla Camera Renato Brunetta.

“A poche centinaia di metri da questo teatro, in un comizio pubblico, il Partito democratico alza il vessillo dell’antimafia. Reputo questa una cosa insopportabile in quanto la lotta alla giustizia e alla legalità deve coinvolgere tutti a prescindere dall’appartenenza politica”. E’ quanto ha affermato l’onorevole Giuseppe Galati nel corso di un incontro di Forza Italia che si è svolto al Teatro Umberto di Lamezia Terme alla presenta del Presidente del Gruppo di Forza Italia alla Camera Renato Brunetta, della coordinatrice regionale Jole Santelli, dei vicecoordinatori Wanda Ferro, Nino Foti e Roberto Occhiuto, del coordinatore provinciale Maurizio Vento e del candidato a sindaco di Lamezia Paolo Mascaro. “Questo loro finto giustizialismo – ha sottolineato - è inaccettabile. Riteniamo che Oliverio sia persona perbene; non ci siamo mai sognati di accusare il centrosinistra quando sono stati sollevati dubbi su un assessore dell’attuale Giunta regionale. Basta con questo terrorismo psicologico del centrosinistra, parliamo di programmi e di sviluppo del territorio. Paolo Mascaro è la persona giusta per rilanciare la città di Lamezia Terme; da subito abbiamo individuato in lui persona capace e determinata in grado di risollevare le sorti della terza città della Calabria”.