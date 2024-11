Il senatore Aiello e il consigliere regionale Esposito esprimono soddisfazione per la nomina del sottosegretario

Riceviamo e pubblichiamo.

“La nomina a coordinatore nazionale di Ap di un amico, un collega e un illustre uomo di Governo e di partito, come il senatore Antonio Gentile ci riempie di soddisfazione non solo per le indubbie qualità politiche di una personalità di tale levatura ma anche per le sue impareggiabili doti umane.

Questo riconoscimento esalta la figura di un calabrese di nuovo ai vertici di una formazione politica di primo piano nello scenario nazionale. Una postazione di grande rilievo da cui il Sen. Gentile, che vanta peraltro un notevole bagaglio di esperienza, saprà di certo valorizzare il territorio, spendendosi per la nostra amata terra.

Ecco perché, a nome mio, e dei componenti della magnifica compagine che mi affianca in Calabria e nella città di Catanzaro esprimo ancora grande gioia e approfitto, insieme a tutti loro, per formulare auguri di buon lavoro al neo-coordinatore: il caro amico Tonino”.

Senatore Piero Aiello

Consigliere regionale Baldo Esposito

Gruppo consiliare di Catanzaro da Vivere

!banner!

“Antonio Gentile quale Coordinatore nazionale e’ la migliore garanzia per il successo del progetto politico di Alternativa popolare. La sua nomina, alla luce delle qualita’ umane e politiche che in questi anni ho potuto conoscere ed apprezzare, e’ una scelta nel solco del buon governo che in questi anni Ap ha saputo mettere in campo”. Lo dichiara il capogruppo di Ap in Commissione Sanita’ al Senato, Piero Aiello. “Alla sfida elettorale ci avviciniamo, percio’, – prosegue – rilanciandoci e attenti alle esigenze dei territori e dei nostri militanti, che in tanti hanno dimostrato di essere in sintonia con le scelte politiche operate. In piu’ la nomina di un esponente politico calabrese e’ per me motivo ulteriore di orgoglio, a conferma del valore e quelle qualita’ che la nostra terra sa esprimere”.

Senatore Piero Aiello