Il deputato di Forza Italia: «Abbiamo necessità di risolvere i problemi e i ritardi inerenti in particolare le trasversali stradali Scalea-Mormanno, Strada delle Terme e Paola-Cosenza»

«L’interrogazione parlamentare che ho recentemente sottoposto all’attenzione del Ministro delle Infrastrutture sulla mancata realizzazione dell’arteria stradale Scalea – Mormanno ha avuto il merito di stimolare il dibattito istituzionale e di riportare il tema della viabilità nel Tirreno Cosentino al centro dell’agenda politica regionale» - cosi il deputato cosentino Andrea Gentile a margine dell'incontro tenutosi a Roma con il governatore Roberto Occhiuto.

«Ringrazio il presidente Occhiuto per la sensibilità mostrata. Durante il nostro colloquio, cordiale e fattivo, abbiamo concordato – evidenzia Gentile - sulla necessità impellente di risolvere nel concreto i problemi e i ritardi inerenti le infrastrutture viarie sul Tirreno Cosentino con riferimento particolare alle trasversali stradali Scalea-Mormanno, Strada delle Terme e Paola-Cosenza. Arterie stradali urgenti e indispensabili per le comunità e per i sistemi economici del Tirreno Cosentino senza dimenticare anche l’importanza della Sibari-Sila».

«Reputo positivo il fatto che la Provincia di Cosenza abbia presentato qualche giorno addietro un dossier al Ministero su tali infrastrutture ritenendo – ha proseguito il deputato di Forza Italia – che per la realizzazione di queste opere strategiche sia vitale mettere da parte qualunque ideologia o appartenenza politica per marciare tutti insieme nella stessa direzione. Tuttavia un dato è certo: gli enti provinciali e regionali hanno trascurato per qualche decennio queste problematiche urgenti e cruciali. Fortunatamente oggi, grazie alla lungimiranza del presidente Occhiuto, le opere di viabilità riconquistano la centralità e l’attenzione istituzionale che meritano».