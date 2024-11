Il deputato di Forza Italia: «Andrò casa per casa a spiegare e a convincere gli elettori che il progetto del centrodestra potrà veramente dare tranquillità al popolo italiano»

«La mia candidatura al Collegio uninominale della Camera dei Deputati Cosenza-Tirreno è una riconferma per il lavoro svolto in questi dieci mesi di attività parlamentare al servizio delle popolazioni del Tirreno cosentino che, cinque anni addietro, mi avevano largamente supportato con un brillante risultato elettorale superiore al 34 per cento dei consensi». Così in una nota il deputato di Forza Italia Andrea Gentile.

«Oggi, con la riforma dei Collegi elettorali, sarò anche il candidato della città di Cosenza e dell'area urbana cosentina, della presila, del savuto e della media valle del crati. Per tradizione, in queste zone, il centrodestra ha delle basi molti forti. Ringrazio pertanto il partito di Forza Italia e tutti i partiti del centrodestra (Fratelli d'Italia, Lega, Noi Moderati con l'Italia) per aver fatto convergere i loro consensi sulla mia persona.

Sono sicuro - continua Gentile - che questi territori sapranno premiare chi con serietà, abnegazione e umiltà avrà l'onore di rappresentarli nella nuova nascente legislatura. I problemi non mancano: lavoro, sicurezza e legalità, opere pubbliche, imprese e attività produttive, una nuova sanità. Saranno sicuramente questi i temi al centro del mio forte impegno politico volto a far crescere questa porzione di territorio fondamentale per lo sviluppo della Calabria intera.

In questa breve campagna elettorale, - conclude il deputato - svilupperò con tutte le mie energie la presenza sui territori andando, ove possibile, casa per casa, a spiegare e a convincere gli elettori che il progetto del centrodestra potrà veramente dare tranquillità al popolo italiano che per troppi anni ha dovuto fare i conti con una crisi economica devastante».