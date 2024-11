Per il senatore la sanità pubblica veterinaria e la sicurezza alimentare «rappresentano la base della prevenzione a tutela dei consumatori»

«Dopo aver letto la presentazione del report “La Sanità Pubblica Veterinaria e la Sicurezza Alimentare in Calabria”, presentato a Camigliatello Silano il 15 settembre scorso, non posso che esprimere i miei più sinceri complimenti per il lavoro che i dirigenti della Task Force svolgono e continueranno a svolger per il bene della nostra Regione». Questo il commento del senatore Antonio Gentile.

«La sanità pubblica veterinaria e la sicurezza alimentare rappresentano la base della prevenzione a tutela dei consumatori oltre che un grande valore aggiunto per nostre attività produttive agro zootecniche. La strada delle competenze intrapresa sino a quì deve essere incentivata e supportata da tutti i colori politici per il bene della Calabria. Un recente passato dove la classe medica veterinaria regionale che si occupa di sicurezza alimentare era mal gestita e mal rappresentata e poco conosciuta presso le istituzioni nazionali, non ha fatto altro che rallentare la nostra ricerca di bisogni. Oggi, chi ha nostalgia di quel passato è contro lo sviluppo dei nostri stessi territori.

Chi tenta di far rinascere la trascorsa incompetenza è contro tutti i calabresi che credono nel lavoro di questi professionisti. La qualità dei programmi proposta e attuata dai dirigenti della Task Force Veterinaria regionale, la capacità di portare innovazione sono gli elementi necessari per qualunque progetto ambizioso. E i frutti si sono visti dalla lettura dei dati presenti sul “Report”. Pertanto ritengo doveroso sostenere il lavoro del gruppo condannando qualsiasi tentativo di interferenza tesa a ripristinare,nostalgicamente, le incompetenze che negli anni trascorsi hanno mortificato la Calabria rendendola poco credibile anche presso i tavoli ministeriali competenti».