Dopo le indiscrezioni sulla possibile candidatura di Gianni Speranza nel collegio della Camera di Catanzaro, alle prossime elezioni politiche italiane del 25 settembre prossimo, l'ex sindaco di Lamezia terme ha ritenuto di precisare la sua posizione con due distinte note postate su Facebook.

La prima ieri mattina: «Ho letto stamattina che si sta discutendo anche del mio nome come possibile candidato per il collegio Catanzaro-Lamezia. In questi giorni non sono stato in Calabria. Ringrazio con sincerità ma chiedo di accantonare e non discutere più del mio nome. Ho già detto, per telefono ed amichevolmente a due dirigenti del centro-sinistra, che, poiché dal 2017 non sono più iscritto a nessun partito e sono fuori dalla lotta politica, avrei avuto bisogno di un po’ di tempo per organizzarmi ed essergli utile. Non mi sono mai sottratto e non mi sottraggo ora. Ma - continua Speranza - una candidatura non si può improvvisare. Ne sono convinto. In particolare se una persona come me è indipendente ed è fuori dal giro».

«Posso continuare quindi l’impegno - scrive ancora l'ex sindaco di Lamezia -, visto che non sono candidato, a presentare il mio libro a Diamante il 16 agosto ed il 18 in Sila (Villaggio Mancuso)"

Al post di ieri se n'è aggiunto un altro, nella giornata odierna sempre su facebook: «Confermo pubblicamente ciò che ho detto alle persone care che mi hanno scritto o telefonato e che ringrazio:non mi sto tirando indietro . Se il collegio avesse compreso solo la città dove vivo (Lamezia) ed i comuni del Lametino magari sarei stato disponibile . Ma si tratta di tutta la provincia di Catanzaro, della città capoluogo e di altri 80 comuni (quasi 350 mila abitanti). Nemmeno il tempo di andarci, di impostare un programma, una discussione con le comunità. Sinceramente ed in piena coscienza non me la sento in così poco tempo».