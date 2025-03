È stata inaugurata la nuova sede di Forza Italia a Gioia Tauro. Al taglio del nastro, in via Euclide, intervenuti numerosi sostenitori, sindaci appartenenti al movimento politico, il segretario provinciale del partito Giovanni Arruzzolo e il responsabile regionale Francesco Cannizzaro, accolti dal sindaco Simona Scarcella, la quale aderisce allo schieramento. Nell'occasione è stato nominato Giovanni Cedro con il ruolo di commissario cittadino forzista. Il neo rappresentante ha ringraziato per la fiducia e ha garantito che la sede sarà un punto di riferimento per i giovani.

Il sindaco Simona Scarcella, dichiarando che la sede sarà «una costola dell'amministrazione comunale», ha sottolineato che il luogo è a disposizione di Forza Italia con l'augurio che «diventi punto d'incontro per eventi che riuniscano tutti i 33 paesi della Piana». Scarcella si è detta soddisfatta in quanto sarà un giovane come Cedro a rappresentare la nuova classe politica che «ha bisogno di rinnovamento», e ha presentato i componenti del direttivo: Angelo Paiano, Fiorella Bonio, Maria Pia Gentiluomo, Paolo Antonio Albanese, Manuela Borgese, Simona Leto e Michele Filandro con il ruolo di coordinatore.

Il segretario regionale di Forza Italia Francesco Cannizzaro ha ringraziato tutti i presenti, in particolar modo i sindaci «pilastro portante del movimento» e ha rimarcato come sia fondamentale puntare sui giovani. Il leader azzurro, tra i principali sostenitori di Simona Scarcella in campagna elettorale, ha rinnovato la sua vicinanza e ne ha evidenziato i risultati ottenuti nei primi otto mesi al governo della città, garantendo che «le cose che diciamo ci piace tramutarle in fatti ed è solo l'inizio. Questa regione si può cambiare e governare partendo dalle comunità locali e puntando sul connubio con le nuove generazioni che sono la linfa di idee, entusiasmo, contributi di cui c'è bisogno». Cannizzaro ha anche affermato che «da qui a brevissimo tempo Gioia Tauro avrà risposte internazionali che garantiranno un significativo sviluppo occupazionale ed economico».

Sulla questione scaturita con il presidente dell'autorità portuale Andrea Agostinelli, ha confermato pieno sostegno al sindaco di Gioia Tauro Simona Scarcella, ribadendo che «non c'è altro da aggiungere e che saranno altre sedi a decretare chi avrà ragione o torto. Non abbiamo tempo da perdere con chi tra qualche settimana dalla Calabria andrà via».

Il segretario provinciale Giovanni Aruzzolo, mettendo in risalto i risultati «sotto gli occhi di tutti» dell'amministrazione gioiese e la crescita del partito a livello regionale,si è dichiarato felice del nuovo incarico assegnato al giovane Giovanni Cedro.