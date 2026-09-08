Gli assessori esprimono solidarietà al primo cittadino, vittima di due gravi intimidazioni: «Servono atti e provvedimenti concreti per proteggere il nostro sindaco e la città»

«I componenti della giunta comunale dell'amministrazione di Gioia Tauro esprimono la più sincera vicinanza e tutto il loro affetto al sindaco della città, avvocato Simona Scarcella, primo sindaco donna di Gioia Tauro, moglie e madre, vittima di ben due gravissimi atti intimidatori consumati nella sua abitazione privata, l'ultimo dei quali una feroce minaccia diretta ai suoi figli.

Preso atto del silenzio di tutte le Istituzioni che dovrebbero difendere e tutelare un amministratore, che sin da subito coraggiosamente ha dimostrato nei fatti di voler cambiare il volto della città di Gioia Tauro, affinché la stessa non venga etichettata come patria del malaffare, tutti gli Assessori, componenti la Giunta Comunale, ritengono di esprimere pubblicamente la loro convinta solidarietà nei confronti del Sindaco Avv. Simona Scarcella.

È doveroso specificare che il "Silenzio" delle Istituzioni e la mancata tutela del Nostro Sindaco, sono particolarmente gravi laddove si pensi che già nella città di Gioia Tauro, in passato, un Sindaco è stato vittima della mafia. Non si può tacere davanti a tanta barbarie!

Come amministratori, nonostante il suddetto silenzio, non abbiamo perso la fiducia nelle Istituzioni alle quali chiediamo a gran voce di voler adottare tutte le misure necessarie a difesa del nostro Sindaco e della nostra città.

Nel caso in cui al nostro accorato appello non venga dato seguito siamo pronti a scendere in piazza insieme alla comunità per reclamare la dovuta protezione al nostro sindaco, perché questi vili fatti non siano l'annuncio di una possibile tragedia, che va a tutti i costi evitata.

Noi vogliamo credere che da Gioia Tauro parta un messaggio di speranza. Che da questa terra dove le istituzioni vengono molto spesso additate per poca sensibilità nei confronti degli episodi criminali, siano le stesse a dare un segnale concreto che il crimine può essere combattuto ma soprattutto vinto.

Servono atti e provvedimenti concreti per far sì che gli episodi di violenza possano avere fine». Così in una nota i componenti della giunta comunale.