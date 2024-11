Le prime parole da sindaco di Gioia Tauro di Giuseppe Pedà, eletto con il 57% dei voti

"Farò di tutto per essere il sindaco di tutti, le porte sono aperte a quanti vorranno collaborare. Ai miei cittadini chiedo di starci vicino perché da oggi lavoreremo insieme per la crescita della nostra comunità". Ha commentato così la vittoria, il neo sindaco di Gioia Tauro Giuseppe Pedà, del centrodestra: "Penso che sia stata la vittoria di tutta la città che adesso deve puntare a risolvere i suoi problemi".

"So che i problemi da affrontare sono tanti e variegati - prosegue - ma posso assicurare tutto il mio e il nostro impegno. Il nostro è un programma aperto per chi vorrà collaborare. Voglio ringraziare Aldo Alessio che ci ha messo coraggio in questa sfida affascinante. La campagna elettorale è finita ed adesso occorre costruire un clima mite di impegno e di responsabilità perché Gioia Tauro ritorni ad essere sempre più guida della Piana".