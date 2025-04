L'amministrazione comunale con atto deliberativo stabilisce di sostenere in pieno l'iniziativa condotta dal coordinamento che si batte per la riapertura delle storiche tratte ferroviarie che congiungono costa ed entroterra. «Ok ai progetti che promuovono trasporti, circolazione e tutela ambientale»

Dopo la promessa fatta all’incontro con la delegazione del coordinamento che si batte per la riapertura delle linee ferroviarie taurensi, l'amministrazione comunale di Gioia Tauro passa ai fatti concreti e con atto deliberativo della giunta stabilisce di sostenere l'iniziativa.

«Siamo aperti a tutte le proposte progettuali che promuovono i trasporti, garantiscano la libertà di circolazione nei territori e soprattutto siano strumento di promozione per la tutela ambientale- precisa il sindaco di Gioia Tauro Simona Scarcella -. Le esperienze simili, portate avanti con successo che sono state già approvate e sono in fase di realizzazione nella provincia di Cosenza, ci fanno ben sperare che anche nel nostro territorio possa essere avviata un'azione programmatica di rilancio di una struttura, quella appunto delle taurensi, già esistente e che potrebbe essere nuovamente fonte di una risorsa importante per lo sviluppo economico, ma anche sociale e culturale delle nostre comunità. Ovviamente sarà la Regione Calabria a effettuare tutte le valutazioni del caso per il migliore sfruttamento delle risorse già esistenti».

L'iniziativa, ancora in fase di proposta progettuale, verrà presentata alla Regione Calabria. Anche altri comuni della Piana hanno sposato l’idea. Le due linee Taurensi, chiuse al traffico ormai da oltre un decennio, si snodano in un percorso di circa 42 e 58 km, tra i comuni di Gioia Tauro, Palmi, Rizziconi, Taurianova, Cittanova, S. Giorgio Morgeto, Polistena e Cinquefrondi. Le associazioni interessate propongono la riconversione, attraverso la pulizia della sede ferroviaria, il rifacimento e riconsolidamento dei binari, il recupero delle stazioni e delle infrastrutture esistenti finalizzata alla predisposizione di nuovi treni con caratteristica di metropolitana leggera ed ecologica anche con sistema a idrogeno o diesel elettrico.

Al coordinamento per le ferrovie taurensi aderiscono le seguenti associazioni: Comitato Pro Taurensi, Associazione Philene, Associazione Metropolitana della Piana, Comitato Jonio Tirreno, Pro Salus, Associazione culturale insieme, Associazione Teatro Stabile Polistena.