La città di Gioia Tauro, gradualmente, sta migliorando l’aspetto estetico grazie a continui interventi di bonifica per garantire il decoro urbano. Questo grazie al lavoro assiduo e meticoloso progettato dall’assessore all’ambiente Cristian Guerrisi in sinergia con il delegato al decoro urbano Fabio Pioli. Manutenzione e organizzazione degli spazi pubblici molto apprezzata dalla comunità.

«In quasi otto mesi dell'amministrazione Scarcella, in cui abbiamo preso in mano la città in condizione avverse, abbiamo pulito quasi 350 strade cittadine – afferma Cristian Guerrisi –. Abbiamo riqualificato tutti i quartieri, in ogni angolo e luogo, ridando dignità alle piazze e al lungomare. Adesso abbiamo iniziato con la potatura degli alberi che erano in condizioni critiche, e si rischiava l'incolumità dei cittadini. Per quanto riguarda la raccolta dei rifiuti, finalmente non ci sono più cumuli in città. In alcune zone si passa due volte a settimana per carenza di personale, ma da giugno sarà diverso, poiché dai 3 operatori attuali passeremo a 15-20. Dopo il problema del blocco, abbiamo ripreso con la raccolta degli ingombranti, e stiamo aspettando di partire con la raccolta differenziata tra giugno e luglio, e allora non ci saranno più problemi».

Cristian Guerrisi, a 36 anni, è alla sua prima esperienza nel ruolo di assessore.

«Mi sto trovando molto bene, ringrazio il sindaco per l'occasione che mi ha dato – dichiara Guerrisi – e voglio precisare che la tenacia che mi contraddistingue è anche merito di mio padre. Me l’ha trasmessa lui. Spero di proseguire sulle sue orme, per garantire il bene della collettività, rendendomi disponibile H24 per risolvere i problemi dei cittadini. Per me, rappresenta un grande motivo d’orgoglio alzarmi la mattina per lavorare per Gioia Tauro e dare soddisfazione alla popolazione. Quando giro per le strade e sento l’affetto e la vicinanza della gente è bellissimo».