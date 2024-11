Giovanni Calabrese, candidato alle elezioni politiche in Calabria nella lista di Fratelli d'Italia del proporziale per la Camera, è sindaco di Locri dal 2013. Classe ’69, sposato con Paola e padre di due figli, dopo il conseguimento di una laurea in Scienze Politiche all’Università di Firenze, è rimasto a lavorare in Toscana nel settore turistico-alberghiero. Rientrato a Locri con la convinzione e determinazione di dare un contributo al rilancio e riscatto del territorio di appartenenza svolge la professione di consulente aziendale e ha collaborato con diverse aziende con il ruolo di project manager.

Sin dal rientro a Locri si è costantemente ed attivamente impegnato in politica sia a livello partitico sia con incarichi istituzionali. Militante politico fin da giovanissimo, ha fatto politica nell’Università fiorentina, rappresentando il FUAN – Destra Universitaria in seno al Consiglio di Amministrazione dell’Ateneo, nel Consiglio di Facoltà di Scienze Politiche e nel Comitato Sportivo Universitario (CUS). Iscritto al Partito di Alleanza Nazionale sin dal 1994 ha fondato, nel 2003, il movimento politico culturale “LocrIdeAzione”, circolo ambientale di Alleanza Nazionale.

Nel maggio 2006 si candida per la prima volta alla carica di consigliere comunale nella lista “Orizzonti Nuovi per Locri” e risulta il primo degli eletti rivestendo fino al 2010 la carica di assessore e per due anni quella di vicesindaco. A maggio 2011 si classifica secondo nella competizione elettorale per il rinnovo del Consiglio comunale e viene eletto consigliere comunale di minoranza per “Leali alla Città”. Nel luglio dello stesso anno viene nominato dal neopresidente della Provincia, Giuseppe Raffa, assessore arovinciale con delega alla Pubblica Istruzione.

Il 28 maggio 2013 viene proclamato sindaco di Locri, vincendo le elezioni comunali con il 74 % dei consensi. Il 10 giugno 2018 sempre alla guida della Lista Civica “Tutti per Locri” viene riconfermato primo cittadino ancora una volta con un consenso plebiscitario. Da settembre 2018 è componente del direttivo regionale di Anci Calabria e presidente della Commissione Legalità. Ricopre il ruolo di delegato alla sanità nel Comitato dei sindaci della Locride. Dal 2020 è iscritto a Fratelli d’Italia e componente del Coordinamento Provinciale. Nel 2021 è stato candidato al Consiglio Regionale della Calabria nella circoscrizione di Reggio Calabria risultando il primo dei non eletti con 5319 voti.