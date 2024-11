La Giunta regionale, nell’ultima riunione, ha deliberato di rimodulare alcuni fondi del Por Calabria Fesr 2007-2013 per un ammontare di circa quattro milioni di euro, finalizzandoli alla tutela della coste calabresi, minacciate dall’erosione marina, e degli insediamenti urbani circostanti.

Sono diciotto gli interventi finanziati. Nella provincia di Reggio sono previsti interventi di difesa costiera,a salvaguardia delle infrastrutture e delle abitazioni esistenti lungo un tratto di litorale, in prossimità del torrente Oliveto e in località Riace nel Comune di Motta San Giovanni; lungo un tratto di litorale nel Comune di Melito Porto Salvo e in località Pellaro e Pentimele del Comune di Reggio Calabria; lavori di sistemazione di difesa costiera, a salvaguardia delle abitazioni esistenti lungo un tratto di litorale in località Bocale del Comune di Reggio e sistemazione idraulica nel tratto della foce del torrente Torbido. Nella provincia di Catanzaro sono previsti interventi di difesa costiera a valle della SS 18 nel Comune di Falerna e in località Marina e Caposuvero–Sperone del Comune di Gizzeria ed un intervento di sistemazione del tratto di foce del Fiume Uria. Per la provincia di Cosenza sono previsti interventi di difesa costiera del centro abitato del Comune di Diamante, a protezione della SS18 nel Comune di Amantea, in località S.Pietro e S.Maria del Comune di Bonifati, in località Pietrabianca del Comune di Sangineto e del centro abitato del Comune di Belvedere Marittimo, a sud del porto del Comune di Cetraro, in località Sciabiche del Comune di Acquappesa, dell'abitato nord del Comune di Guardia Piemontese, nel Comune di Fuscaldo e in località Frailliti del Comune di Longobardi.