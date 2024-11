«Grande soddisfazione per la qualità e la rapidità con cui è stata scelta la giunta calabrese». Così in una nota il leader della Lega Matteo Salvini. «Buon lavoro al presidente Occhiuto, un grande ringraziamento a Nino Spirlì il cui lavoro è stato fondamentale e che collaborerà direttamente con me a livello nazionale: sarà una delle colonne per la crescita del partito in Calabria. Buon lavoro al presidente Mancuso e all'assessore Minasi che ha una delega fondamentale e che lavorerà a stretto contatto con ministri e parlamentari della Lega».