Le donne del Pd chiedono a Oliverio di costruire una giunta equilibrata tra donne e uomini, come ha fatto Bonaccini in Emilia Romagna.

“Abbiamo accolto con grande favore il segnale di civiltà venuto dall’Emilia Romagna – si legge nel comunicato delle donne del Pd – che ha eletto in consiglio 16 donne e composto una giunta perfettamente paritaria, con cinque uomini e cinque donne. La coincidenza della data elettorale, in Calabria non ha coinciso, in forza di una mancata approvazione della legge sulla doppia preferenza, con il risultato emiliano in consiglio, dato che rimette il tema della parità in una posizione di rinnovata attenzione, che siamo certe farà il presidente Oliverio, di cui abbiamo avuto occasione di conoscere la sua spiccata sensibilità sul tema”.



“Ragion per cui – concludono – siamo fiduciose sul fatto che nella formazione della giunta regionale calabrese la presenza delle donne verrà anche qui da noi come in Emilia coniugata come esigenza di una migliore politica regionale”.