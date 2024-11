È candidato per la Camera dei deputati come capolista nel collegio plurinominale della Calabria. Gli esordi in politica e la sua ascesa nel partito azzurro

Giuseppe Mangialavori è nato l’11 febbraio 1975 a Merano, in provincia di Bolzano, a 24 anni si è laureato in Medicina presso l’Università degli Studi Magna Graecia di Catanzaro, per poi quattro anni dopo ottenere la specializzazione in radiodiagnostica all'Università degli Studi di Bari.

L’esordio in politica risale invece al 2010, con le elezioni comunali di Vibo Valentia nelle quali si candida come consigliere comunale risultando il più eletto e ricoprendo poi il ruolo di presidente del consiglio comunale. Da allora in poi la sua strada è stata in ascesa.

Alle regionali del 2014 si candida nella lista Casa delle Libertà, a sostegno dell'ex presidente della Provincia di Catanzaro, Wanda Ferro, risultando eletto nella circoscrizione centro con 7.199 voti. Alle Politiche del 2018 diventa senatore di Forza Italia come capolista nel collegio plurinominale Calabria. Dal 9 novembre 2018 è il vice-presidente del gruppo parlamentare di Forza Italia al Senato.

Inoltre è commissario di Forza Italia per la provincia di Vibo Valentia e nel marzo 2021 diventa coordinatore regionale del partito. È lui, insieme a Francesco Cannizzaro e Roberto Occhiuto, l’uomo forte degli Azzurri in Calabria. Dietro la sua regia viene eletta sindaco a Vibo Maria Limardo, mentre le cose non sono andate altrettanto bene nelle altre città calabresi chiamate al voto. In queste elezioni politiche candidato per la Camera dei deputati come capolista nel collegio plurinominale della Calabria.