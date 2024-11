Il leader in pectore del Movimento: «Ho assicurato atteggiamento costruttivo da parte dei 5s. Anche durante i lavori parlamentari adesso daremo il nostro contributo per migliorare e velocizzare i processi»

L'incontro tra il premier Mario Draghi e il leader in pectore del Movimento 5 stelle, Giuseppe Conte, è durato poco meno di un'ora. «È stato un incontro proficuo e cordiale. Ho ribadito e anticipato il pieno sostegno del M5s al piano vaccinale e alla politica sanitaria», ha detto Conte. «In questo momento il mio impegno prioritario è lavorare per il rilancio del M5s», ha aggiunto l'ex premier.

Nodo giustizia

Sul nodo della giustizia, Conte ha detto: «Ho assicurato il contributo del M5s» sulla giustizia. «Daremo il contributo per velocizzare i processi ma saremo molto vigili nello scongiurare soglie di impunità. Mettiamo da parte le bandierine, dobbiamo parlare agli italiani».

E ancora: «Ho assicurato l'atteggiamento costruttivo da parte dei 5s. Anche durante i lavori parlamentari adesso daremo il nostro contributo per migliorare e velocizzare i processi», ha ribadito ancora Conte. «Il governo ha a cuore tempi rapidi ma c'è una dialettica parlamentare. Non abbiamo parlato di fiducia ma di eventuali interventi che possano migliorare il testo», spiega.

Ddl Zan

Suppletive? «No, per me la politica è dappertutto, in piazza, nei territori - ha risposto Conte - In questo momento il mio impegno prioritario è lavorare per il rilancio del M5s». Quanto al Ddl Zan, ha detto Conte: «È una legge che ha il nostro appoggio».