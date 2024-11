Alle ore 10:30 i gruppi del centrodestra sono saliti assieme al Quirinale per le Consultazioni in vista della formazione del governo. Giorgia Meloni accetterà, quasi certamente, l'incarico senza riserva, ciò vuol dire che si presenterà dal capo dello stato con la lista dei ministri. Tempi strettissimi che potrebbero consentire alla nuova premier di giurare già domani sabato 22 ottobre.

La cronaca della giornata in diretta

Ore 17:53 - Nasce il governo di Giorgia Meloni, il primo guidato da una donna

Ecco tutti i ministri

Ore 16:25 - Giorgia Meloni è arrivata al Quirinale

La leader di Fdi, Giorgia Meloni, è arrivata al Quirinale dove sarà ricevuta dal presidente della Repubblica, Sergio Mattarella.

12:57 - Mattarella convoca Giorgia Meloni alle 16,30

Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha convocato per le ore 16,30 di questo pomeriggio, al Palazzo del Quirinale, l’onorevole Giorgia Meloni. L’ufficio stampa del Quirinale comunica che la Sala della Loggia d’onore sarà riaperta alle 15,30.

12:54 - Costa (Azione): da destra finta prova di unità

Secondo Enrico Costa, parlamentare di Azione, «la compattezza della destra è finzione. Si presentano insieme alle elezioni, vanno insieme al Quirinale, ma sono divisi su tutto. Sui temi di politica interna e sulla politica estera. Mi augurerei per il Paese che nascesse un Governo unito, ma non sarà così: Lega e Forza Italia sono in declino e faranno di tutto per avere spazio e visibilità, mettendo in difficoltà la Meloni. In politica estera, Berlusconi rappresenta Fi e Tajani sarà il capo delegazione di Fi: è illuso chi si aspetta che la linea di Fi non sia decisa da Berlusconi».

11:25 - La decisione di Mattarella è attesa nel pomeriggio

L'eventuale incarico a Giorgia Meloni per la formazione del governo potrebbe avvenire nel pomeriggio. La prassi, infatti, spiegano al Quirinale, prevede che il capo dello Stato si prenda una pausa di riflessione dopo l'incontro di questa mattina con la delegazione di centrodestra. Si attende quindi un comunicato della Presidenza della Repubblica che chiama al Quirinale il premier che sarà incaricato.

10:49 - Meloni: «Il centrodestra ha indicato me come premier»

Appena 7 minuti è durato il colloquio della coalizione di centrodestra con il Presidente Mattarella. Brevissima anche la dichiarazione di Giorgia Meloni al termine dell'incontro: «Ci siamo presentati uniti al Qurinale. Con il Presidente abbiamo convenuto sulla necessità di dare subito un nuovo governo alla Nazione, perché le urgenze sono tantissime. Abbiamo dato indicazione della sottoscritta come persona incaricata di formare il nuovo governo».

10:41 - Mattarella sta ricevendo il centrodestra

Sergio Mattarella sta ricevendo ora la delegazione del centrodestra.

10.20 - Berlusconi: «Governo forte e coeso»

«Con Licia Ronzulli e Alessandro Cattaneo, i capigruppo di Forza Italia al Senato e alla Camera, stiamo per andare alle consultazioni del Presidente della Repubblica. Daremo al nostro Paese un governo forte e coeso!». Lo scrive sui social, postando una fotografia, il leader di Forza Italia, Silvio Berlusconi.

10.15 - Meloni: «Pronti a dare un governo al Paese»

«Insieme a tutta la coalizione del centrodestra, saliremo al Quirinale per le consultazioni con il Presidente della Repubblica Mattarella. Siamo pronti a dare all'Italia un Governo che affronti con consapevolezza e competenza le urgenze e le sfide del nostro tempo», ha scritto ieri su Twitter la leader di Fdi, Giorgia Meloni.