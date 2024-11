Antonio Ingroia, già pm antimafia di Palermo e già candidato premier nel 2013 con Rivoluzione civile, è il capolista di Italia sovrana e popolare alla Camera in Calabria. È quanto emerge dalla presentazione delle liste per le elezioni politiche alla Corte d'appello di Catanzaro. Con Italia Sovrana e Popolare in Calabria si candida anche la senatrice uscente Bianca Laura Granato, famosa per le sue battaglie no vax: la Granato, che nel 2018 era stata eletta con il Movimento 5 Stelle dal quale è stata espulsa per la sua contrarietà al governo Draghi, è candidata nel collegio uninominale Camera di Catanzaro e provincia, ma sarà candidata anche in altre regioni.