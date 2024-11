Il campanile è solo quello che faccio io quando difendo Lamezia? Quando avvengono le battaglie tra Cosenza e Catanzaro, questo non è campanile!..

Nuovo Ospedale a Cosenza, nuovo ospedale a Catanzaro questo è il dilemma? E mentre legittimamente si individuano i sistemi per rendere veri HUB i nosocomi delle città sopra citate, noi a Lamezia non possiamo neanche permetterci di sussurrare la richiesta di un HUB della rete Trauma Regionale. Lamezia ha già un Ospedale di tutto rispetto, usato per una piccola percentuale e libero in massima parte in attesa di "nuove cose", quali non si sa!...



E se si facesse un nuovo ospedale a Lamezia invece? Cosa ne pensa il Commissario Scura? o per meglio dire, se si ampliasse quello esistente in Lamezia? Ma questa benedetta centralità quando deve essere "cacciata fuori"? Un grande ospedale regionale dove la ferrovia, l'autostrada, l'aeroporto, l'eliporto comodo, lo renderebbero veramente un ospedale di riferimento non solo regionale cercando di invertire così il ciclo della emigrazione sanitari fuori regione?



No, noi non possiamo neanche chiedere. Ma vogliamo tirare fuori i denti e ragionare ad egual livello di Catanzaro e Cosenza con il Commissario Scura, con il governatore Oliverio per inquadrare seriamente il problema? E se non si decidesse di fare il nuovo ospedale è giusto che il destino del nostro Ospedale debba essere quello di un buon pronto soccorso alla faccia dei centinaia di milioni che si spenderanno, giustamente dico, per far si che gli ospedali di Cosenza e Catanzaro siano punti di eccellenza?



Oggi che ci sono le elezioni, si prendano impegni seri per la sanità a Lamezia. Non staremo a guardare lasciando la nostra città in balia delle illusioni e lo faremo ogni giorno con più forza.