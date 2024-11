L'Ncd avrebbe ormai deciso di mollare Paolini per convergere su Guccione. E l'avvocato sarebbe stato mollato anche da tanti suoi candidati, pronti a rientrare nella 'Alleanza civica'

AGGIORNAMENTO 13 - Riunone della 'Alleanza Civica' convocata da Incarnato nella sede del Pd

COSENZA – Siamo ad un passo dall'annuncio ufficiale della candidatura di Carlo Guccione a sindaco di Cosenza. Il Nuovo Centro Destra ha deciso di ritirare l'appoggio ad Enzo Paolini per convergere sul nome del consigliere regionale proposto dall'Alleanza Civica che fa capo al Pd dopo il passo indietro di Lucio Presta. Antonio Gentile ha assunto un formale impegno in questo senso ieri a Reggio Calabria, sia con il premier Renzi che con il collega di governo Marco Minniti. Il patto è propedeutico all'ingresso di Ncd nell'esecutivo di Oliverio.



Resta per il momento in piedi la candidatura del leader del Pse Enzo Paolini, ma con il passare delle ore il gruppo coagulatosi intorno all'avvocato penalista continua a perdere pezzi. Anche perché Paolini, nella formazione delle liste, aveva intercettato anche l'appoggio di numerosi guccioniani critici con il Pd proprio per avere imposto unilateralmente il nome di Presta. Adesso che proprio il nome di Carlo Guccione è stato indicato come aspirante sindaco, sono numerosi gli esponenti di questo gruppo pronti a cambiare linea. In particolare Giuseppe Mazzuca, consigliere comunale uscente che con Guccione ha condiviso un lungo tratto del proprio percorso politico.



Paolini continua a ribadire di non essere disposto a fare un passo indietro. E però senza l'appoggio dei Gentile e dei tanti guccioniani pronti a ritornare nel Pd, la sua candidatura perde inevitabilmente appeal. Anche perché, nel caso dovesse essere confermato il quadro sopradescritto, difficilmente potrebbero aprirsi le porte di Palazzo dei Bruzi per i candidati delle sue liste.