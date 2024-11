Carlo Guccione, candidato a sindaco della città di Cosenza per il centrosinistra ha ammesso la sconfitta: 'sarebbe stato un miracolo'

"Mi pare che si vada verso un successo al primo turno - ha dichiarato Carlo Guccione, comentando i dati che lo vedono sconfitto al primo turno - Abbiamo cercato di ridurre il gap nell'ultimo mese ma non ci siamo riusciti. Sarebbe stato un miracolo. Certo, ha pesato molto il ritardo con cui siamo partiti, ma il dato si inquadra anche in un contesto nazionale molto duro per tutto il centrosinistra".

"Non dobbiamo mollare ma restare in piedi - continua l'esponete del centrosinistra - i prossimi mesi non saranno tranquilli. Purtroppo il nostro progetto politico non è passato. Ora passeremo all'analisi del voto". Anche il segretario regionale del partito democratico ammette la sconfitta e dichiara: "Guccione è stato un condottiero valoroso. È vero, il nostro progetto di trasparenza e chiarezza non è stato compreso. Credo che Cosenza lo capirà molto presto".