Il consigliere comunale e coordinatore della coalizione de “La Grande Cosenza” nel corso di una conferenza stampa: «Necessario disporre una verifica ispettiva»

Vi sono irregolarità contabili per le quali è necessario disporre una verifica ispettiva a cura della Ragioneria generale dello Stato, nei confronti dell'amministrazione comunale guidata da Mario Occhiuto. Carlo Guccione, consigliere comunale e coordinatore della coalizione la "Grande Cosenza" questa mattina, nel corso di una conferenza stampa alla quale ha preso parte anche il capogruppo Damiano Covelli, ha annunciato di aver scritto in tal senso all'Autorità nazionale anticorruzione e al servizio ispettivo della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'Economia e delle finanze in relazione.



Nello specifico Guccione si riferisce ad una deliberazione del 17 settembre 2014 della Sezione regionale di controllo per la Calabria, con la quale non è' stato approvato il piano di riequilibrio; alla Sentenza n 2/2015/EL del 3 dicembre 2014 della Corte dei Conti - Sezioni riunite in sede giurisdizionale - con la quale è stato accolto il ricorso avverso la suddetta Deliberazione 38/2014 e ai verbali n 28/2015, 19/2016, 21/2016 del Collegio dei revisori di conti del Comune di Cosenza.



Nella lettera indirizzata all'anticorruzione Guccione chiede che «sia disposta una verifica ispettiva presso l'amministrazione comunale di Cosenza da parte dei Servizi ispettivi di finanza pubblica della Ragioneria generale dello Stato».