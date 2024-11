Dalla riunione della coalizione di centrosinistra era uscito il nome di Guccione, che però, con una dichiarazione su Facebook, sembra respingere l'offerta, per chiedere al Pd di convergere su Paolini

Carlo Guccione sceglie il social network per rispondere all'offerta del centrosinistra cosentino. Dal vertice pomeridiano era infatti uscito il nome del consigliere regionale del centrosinistra come candidato unitario della Alleanza Civica. Una candidatura che avrebbe dovuto portare, nell'intenzione dei promotori, al ritiro della candidatura dell'avvocato Paolini, amico personale e politico di Guccione, con la successiva convergenza dell'Ncd dei Fratelli Gentile.



Il nuovo schema politico sembra però saltare poche ore dopo, quando lo stesso Guccione su Facebook esprime la sua posizione, facilmente leggibile pure per chi non è esperto di 'politichese'.



"E' necessario che il centrosinistra a Cosenza prenda in seria considerazione il documento di ieri a firma di Enzo Paolini e del Nuovo Centrodestra - scrive Guccione sul noto social network - in cui si chiede di aprire un confronto per la scelta del candidato a sindaco di Cosenza. Mettere in campo candidature a sindaco serve solo ad acuire le difficoltà in cui è stato trascinato il centrosinistra nella nostra città".



Parole pesate e pensate da parte del consigliere regionale, che sembrano confermare i sospetti delle ultime settimane, quando in molti hanno messo in dubbio l'impegno di Guccione sulla candidatura di Presta.

Il rapporto tra il consigliere regionale e l'avvocato Enzo Paolini sembra prevalente, tanto da convincere lo stesso a pressare il suo partito, il Pd, per cercare la convergenza sulla candidatura dello stesso Paolini, su cui negli ultimi giorni si sono già posizionati i fratelli Gentile, dominus dell'Ncd calabrese. I Gentile, al di là dei comunicati stampa, chiedevano un coinvolgimento nel governo regionale in cambio del sostegno a Presta; di fronte alle resistenze del Pd 'oliveriano', hanno deciso di puntare su Paolini, provocando, forse, anche la definitiva ritirata del 'teoricamente' renziano Presta. Guccione sposa probabilmente questa linea, e decide di mantenere la poltrona in Consiglio per continuare a picconare la Giunta Oliverio ad ogni occasione utile.



Domani è prevista la visita di Renzi a Reggio Calabria, per il Museo dei Bronzi, e per la firma degli accordi su Reggio Città Metropolitana e del Patto per la Calabria. Già domani è atteso un chiarimento definitivo, con l'intervento, questa volta forse incisivo di Renzi, che, dopo aver perso il 'renzianissimo' Presta, deve decidere come gestire una partita decisiva per la Calabria e per il governo regionale guidato da Mario Oliverio...