I Giovani Democratici di Cetraro, dopo l'incontro tenutosi nella sezione del Pd, hanno deciso di comune accordo, di prendere le distanze dall'esito della riunione e dalle prese di posizione espresse dal segretario cittadino Gaetano Bencivinni

I motivi di tale decisione, riguardano la non condivisione di determinate proposte e di iniziative poste in essere dal segretario in piena autonomia, senza il consulto di una frangia importante del partito rappresentata appunto dai GD.

Già da tempo i Giovani Democratici, grazie al lavoro del Consigliere Carmine Quercia, hanno avviato un percorso costruttivo con il Partito e le istituzioni a tutti i livelli esprimendo un contributo fondamentale in termini di proposte ed iniziative messe in campo nella nostra città , a livello provinciale e regionale.

Inoltre, nei mesi scorsi i GD hanno iniziato un confronto costruttivo con il Sindaco Aita per fare il punto sui lavori in corso d'opera e su quelli futuri dimostrando continuità con la passata amministrazione che ha dato risalto a questa città.

Il Partito Democratico di Cetraro tenga conto dell'opinione dei Giovani Democratici, che rappresentano una fetta importante sia in termini di risorse che di idee e, inoltre contano un consigliere comunale, Carmine Quercia che è pronto ad istituire un gruppo consiliare diverso in seno al consiglio qualora il PD si dimostra non incline alle esigenze poste in essere dai giovani democratici.

Occorre una nuova fase, dove i giovani siano protagonisti del rilancio politico e sociale, di questa città poiché saranno loro a rappresentare ad essere i protagonisti del futuro, poiché spinti da un interesse reale volto al rilancio collettivo e non personale e lontano da vecchie logiche di arrivismo e personalismo politico.