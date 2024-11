Riportiamo integralmente la risposta degli avvocati dell’onorevole Pietro Giamborino in merito alla nota dell’Associazione Codacons sulla nomina all'avvocatura regionale

«Nell’interesse e per espresso mandato dell’On. Pietro Giamborino ed in relazione all’articolo di stampa pubblicato su “Lacnews24” in data 01.09.2017 dal seguente titolo “Il Codacons contro la nomina di Giamborino all’avvocatura regionale” - dal quale emergerebbe anche che l’Associazione Codacons avrebbe presentato in Procura un esposto sulla nomina dell’On. Giamborino nella struttura ausiliaria dell’Avvocatura regionale -, gli scriventi difensori contestano recisamente la fondatezza delle notizie ivi riportate e ribadiscono la completa estraneità del proprio assistito rispetto ai fatti e alle circostanze narrate.

Il percorso personale e politico dell’On. Giamborino, difatti, è stato sempre trasparente ed improntato alla massima legalità. Lo stesso provvedimento grazie al quale ha preso parte alla struttura ausiliaria dell’Avvocatura regionale è pienamente conforme ai criteri ed ai requisiti previsti dalla legge.

Quanto evidenziato nei predetti articoli, dunque, non può che ritenersi del tutto calunnioso e diffamatorio.

Per tale ragione, l’On. Giamborino a tutela della propria onorabilità, dignità ed immagine ha dato incarico allo scrivente difensore di valutare tutte le condizioni esistenti per procedere nelle ampie forme giuridiche al fine di ottenere il ripristino della verità ed il dovuto risarcimento dei danni.

In relazione a quanto insinuato nei predetti articoli, ancora, si ribadisce che il proprio assistito è assolutamente estraneo alle ricostruzioni operate, non è mai stato interrogato e non ha mai ricevuto alcun avviso di garanzia, avviso di conclusioni delle indagini o rinvio a giudizio.

Tanto è vero che per i medesimi e diffamatori fatti posti a base dell’esposto del Codacons l’On. Giamborino ha già ottenuto da alcune testate nazionali il dovuto risarcimento dei danni. Tanto si doveva a tutela della dignità e dell’immagine dell’On. Pietro Giamborino». Gli avvocati Andrea Saccomanno e Anna Giamborino