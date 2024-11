A Lamezia in corso la conferenza stampa alla presenza del Segretario Nazionale Ignazio Messina, del senatore Francesco Molinari e del segretario regionale calabrese Mimmo Iaconantonio. Un tour che partirà dalla Calabria e culminerà con “Assemblea delle idee” l’8 Aprile

Raccogliere idee e costruire proposte da condividere con i cittadini e aprire questa fase di ascolto partendo dalla Calabria, e successivamente in tutte le regioni, per culminare in una “Assemblea delle idee” l’8 Aprile a Roma: è questo l’obiettivo di Italia Dei Valori e della conferenza stampa in corso a Lamezia Terme alla presenza del Segretario Nazionale Ignazio Messina, del senatore Francesco Molinari e del segretario regionale calabrese Mimmo Iaconantonio.

«Noi dell’Italia dei Valori – hanno dichiarato - vogliamo assumerci il ruolo di stimolatori di un rinnovato Ulivo con una convinta partecipazione alla costruzione di un'area riformista di centrosinistra in grado di governare e dare adeguate risposte alle reali esigenze degli italiani. E on Calabria registriamo un massiccio interesse a questa nuova fase del partito con l’adesione a IdV di movimenti e forze civiche già strutturate».