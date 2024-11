Salvini aleggerà anche sulla nuova puntata di Perfidia, in onda questa sera, venerdì 13, alle 21 su LaC Tv. L’intervista al leader della Lega, che ieri ha animato un’edizione speciale della trasmissione di Antonella Grippo, occuperà la seconda parte della puntata. Prima, sarà la volta degli ospiti Giuseppe Dell’Aquila (Pd Oliverio), Giuseppe Forciniti (5 Stelle) e Luigi De Rose (Forza Italia), che si confronteranno sul civismo, tema che domina l’approccio elettorale delle forze in campo, ma spesso solo con la funzione di foglia di fico per celare simboli di partito che hanno perso il loro appeal sull’elettorato. Un civismo da commedia, che spiega anche il titolo della puntata: I fuochisti di Totò.