La vicepresidente è moglie del responsabile del servizio finanziario Gennaro Marsiglia

L’episodio era già capitato nel comune di Buonvicino. Il responsabile del servizio finanziario, Gennaro Marsiglia, che è anche sindaco di Aieta, aveva affidato tra il 2005 ed il 2014, servizi pubblici alla Cooperativa Sociale Artemisia, di cui era titolare la moglie Chiara Benvenuto, per decine di migliaia di euro. La vicenda sarebbe al centro di una indagine coordinata dalla procura di Paola.

Affidati servizi per un valore di poco meno di diecimila euro

Adesso la storia si ripete al comune di Maierà: Gennaro Marsiglia presiede la commissione di gara per l’affidamento di un servizio di supporto al servizio tributi. E il servizio se lo aggiudica la Cooperativa Sociale Artemisia, di cui la moglie di Marsiglia, Chiara Benvenuto, è vicepresidente del consiglio di amministrazione. La procedura, è bene precisarlo, non viola alcuna norma, se non quella dell’opportunità e del buon senso. Il valore dell’appalto è di poco meno di diecimila euro per sei mesi.

In commissione anche il geometra Laino

Oltre a Marsiglia, la commissione era composta da Michele Franco Magurno, chiamato a sostituire l’assente Michele Franco Barbiero, e dal geometra Emilio Laino, il responsabile del servizio tecnico che nell’ottobre dello scorso anno ha svolto la relazione tecnica sulla base della quale il consiglio comunale di Maierà ha approvato una variante al piano urbanistico, accordando all’impresa edile del figlio del sindaco Giacomo De Marco, di costruire una struttura turistico-ricettiva. Nel frattempo, proprio l’impresa De Marco Costruzioni di cui è titolare il sindaco di Maierà Giacomo De Marco, si è occupata dei lavori delle strade degli antichi mestieri del mercurio, ricadenti nel comune di Aieta, guidato proprio da Gennaro Marsiglia, per un importo complessivo di oltre 318 mila euro.

Salvatore Bruno