Il sindaco Giuseppe Ranù: «Se la Regione non ci aiuterà per il lungomare prima della fine del mandato avvierò le pratiche per indire il referendum al fine di lasciare la Calabria

«Inizieremo a breve a riorganizzare il nostro castello e poi punteremo alla nostra opera principale: il lungomare da collegare a Nova Siri, opera su cui la Regione Calabria deve darci un significativo aiuto. E se questo non avverrà, prima della fine del mio mandato avvierò le pratiche per indire il referendum per passare in Basilicata».

Lo ha detto il sindaco di Rocca Imperiale, Giuseppe Ranù.

«Si sono succeduti diversi governi regionali, ma nessuno ha creduto a quest'opera - continua la nota - e, visti i rapporti ottimi con il presidente Oliverio, sono convinto che se non si farà adesso, quest'opera non si farà mai più. Adesso i tempi stringono, per far sviluppare quest’area, ad alto valore turistico e abbiamo bisogno del nuovo lungomare per far ripartire tutto il territorio dell'alto jonio».