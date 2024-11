Il consigliere regionale Pietro Molinaro lascia la Lega e aderisce a Fratelli d’Italia. «Il suo ingresso avviene in seguito ad una condivisione tra il coordinamento provinciale di Cosenza e regionale del partito, in accordo con i vertici organizzativi nazionali, e rappresenta un segnale significativo di fiducia nei valori e negli obiettivi che Fratelli d’Italia persegue a livello regionale e nazionale». I dettagli sono contenuti in una nota stampa.

«A fondamento del mio impegno politico - afferma Pietro Molinaro - c’è sempre stato l'amore per la Calabria e la convinzione che questa sia una terra ricca di risorse su cui investire per creare sviluppo sociale, culturale ed economico. Per farlo c'è bisogno di partiti che abbiamo un reale radicamento sul territorio e assolvano al proprio ruolo di elaborazione ed attuazione di proposte capaci di sostenere questo sviluppo. Credo che questo stia facendo Fratelli d'Italia. Ringrazio la coordinatrice regionale Wanda Ferro e il coordinatore provinciale di Cosenza Angelo Brutto per aver accolto la mia richiesta di adesione al partito. Con tutte le mie energie darò il mio contributo all’attività del gruppo consiliare, e per far crescere il partito nell'esclusivo interesse dei calabresi».