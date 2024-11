Raffaele Sainato, consigliere regionale eletto nella lista di Fratelli d'Italia nella circoscrizione di Reggio Calabria, passa a Forza Italia. Ad annunciarlo è il deputato e coordinatore provinciale del partito Francesco Cannizzaro in una nota stampa.

Cannizzaro: «Si consolida la squadra di Forza Italia»

«Raffaele - afferma - è un uomo del fare, come ha già dimostrato nella sua attività di vicesindaco del Comune di Locri, testimoniando un grande attaccamento al territorio e riscuotendo un ampio consenso. A Locri, insieme al mio amico sindaco Giovanni Calabrese e ad una squadra qualificata e coesa si è contraddistinto per l'impegno contro la criminalità organizzata e per l'attività politica amministrativa concreta nello sviluppo del territorio. Con il suo ingresso, che arriva tre giorni dopo quello di un altra bravissima professionista reggina, Stefania Eraclini neo-consigliere comunale di Reggio Calabria, la squadra di Forza Italia si consolida e si arricchisce sempre di più sul territorio reggino, in piena sinergia e in linea con l'attività politica del governatore, nonché coordinatore Regionale Jole Santelli»

La presenza di Fi nella Locride

Il deputato azzurro evidenzia: «L'attività di Raffaele Sainato in Forza Italia sarà un altro riferimento su un'area strategica come la Locride che merita grandi attenzioni dal nuovo corso del governo calabrese. Raffaele con la sua adesione, rafforza la componente forzista dei consiglieri regionali reggini, già rappresentata in maniera assolutamente qualificata da Gianni Arruzzolo e Mimmo Giannetta: sono convinto che lavoreremo sempre meglio e insieme per dare al territorio e ai cittadini le risposte della buona politica, della buona prassi, della politica del fare».

Sainato: «Un ritorno alle origini»

Quindi le parole di Sainato: «Provengo - afferma - da una preparazione politica che fonda le sue basi nel movimento cristiano e quindi in Forza Italia. Una formazione, da cui mai mi sono davvero separato e con la quale oggi vado a rinsaldare obiettivi politici e programmi. Fi che riconosce e condivide l'impegno per i diritti umani e l'iniziativa personale, sostenitore di un individualismo moderato, che trova limiti non solo all'incontro con la libertà altrui, ma anche con società la stessa. Ha anche giocato a favore di questo ritorno alle origini la stima e l'apprezzamento verso il presidente della Giunta regionale Jole Santelli, da tempo tra gli esponenti più attivi del partito in Parlamento ed ora impegnata a ricostruire e rilanciare la Calabria in un momento di crisi, tra i più difficili da affrontare per le problematiche economiche, sociali e sanitarie».

I ringraziamenti a Wanda Ferro

E ancora: «Ritornerò così a lavorare insieme ad amici come l'on. Francesco Cannizzaro, deputato di Forza Italia con cui ora intendo riaprire un rapporto di collaborazione, del resto mai interrotto, per raggiungere risultati più diretti e concreti per la mia terra e per le emergenze della Locride, prima su tutte la sanità, su cui intendo battermi con decisione come consigliere regionale». «Rivolgo infine un ringraziamento sincero, per l'opportunità concessami - conclude Sainato - al coordinatore dell'esecutivo nazionale Giovanni Donzelli, vice dell'on. Giorgia Meloni, come pure ai colleghi di partito in Consiglio regionale e in particolare alla coordinatrice regionale, l’onorevole Wanda Ferro, per la collaborazione avuta fino ad oggi».