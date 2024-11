L'avvocato di Cosenza sarà il successore di Roberto Occhiuto alla Camera dei deputati. Domani inizierà l'iter per il suo ingresso in Parlamento

Con le dimissioni da deputato di Roberto Occhiuto, la Camera, presieduta dal presidente Roberto Fico, si appresta ad accogliere un nuovo deputato. Si tratta dell’avvocato Andrea Gentile, cosentino doc ma da anni residente a Roma, figlio dell'ex sottosegretario allo Sviluppo Economico, Tonino Gentile, già senatore della Repubblica Italiana, quando al Governo del Paese c'era Matteo Renzi.

Nelle ultime ore, infatti, Andrea Gentile ha aderito al gruppo di Forza Italia alla Camera dei Deputati, coordinato da Paolo Barelli, successore del nuovo presidente della Regione Calabria. Nella nota, inviata a Fico, si legge che «con la presente comunico l'autorizzazione della richiesta di adesione al gruppo di Forza Italia – Berlusconi Presidente, dell’on. Andrea Gentile».

Domani attina dovrebbe riunirsi la giunta per le elezioni che darà il via all'iter procedurale per l’inserimento di Andrea Gentile al posto di Roberto Occhiuto, con il quale aveva condiviso un importante convegno svoltosi proprio a Roma presso la Camera dei Deputati sul tema dei rischi penali «nel fare impresa».

Andrea Gentile, lo ricordiamo, nel marzo del 2018 si era candidato nel collegio Tirreno-Pollino, risultando il primo dei non eletti nella lista di Forza Italia. Un Gentile, dunque, torna a Roma quale rappresentante del popolo italiano.