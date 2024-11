A Cosenza, presenti gli amministratori locali ribadito l'intento del partito di Berlusconi dal coordinatore nazionale. La Santelli continua a 'rinviare' la consultazione dal basso

COSENZA - Nei giorni scorsi sono state avanzate varie ipotesi. Ma sul nodo primarie Forza Italia appare sempre abbastanza divisa. E se c’è qualcuno pronto a sponsorizzarle con tentativi isolati di passi in avanti, ci pensa puntualmente la coordinatrice regionale Jole Santelli a farne prontamente due indietro. A margine di un’iniziativa del partito ieri a Cosenza, alla presenza del coordinatore nazionale Giovanni Toti, la leader azzurra – al cospetto di tutti i principali esponenti calabresi del partito, da Abramo a Wanda Ferro, da Occhiuto a Raffa - ha frenato le fughe in avanti dei catanzaresi e non solo. "Le primarie sinceramente – ha risposto ai giornalisti - mi interessano poco in questo momento, il partito guarda ad altre priorità".

Il nodo del candidato. "Il nome del candidato a governatore – ha aggiunto poi - lo sceglieremo di concerto con le altre forze che compongono la coalizione di centrodestra in tempi brevi.Per ora stiamo lavorando molto sul territorio e tra la gente in vista delle prossime elezioni".

Il laboratorio "Toti". . Ma a scanso di equivoci Giovanni Toti, dal chiostro di San Domenico a Cosenza, ha puntualizzato: " Al di là delle primarie, serve un candidato forte e vincente. E deve essere di Forza Italia". L'obiettivo è quello di costruire in Calabria una "coalizione forte e vincente, ma soprattutto alternativa a Renzi".

