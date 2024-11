Il consigliere regionale cosentino sarebbe volato a Roma dal sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Luca Lotti, che avrebbe deciso di prendere in mano direttamente il dossier 'elezioni a Cosenza', con l'obiettivo di riportare all'interno della coalizione anche i Gentile, e Paolini

Partite le grandi manovre in casa democrat dopo il ritiro sorprendente di Lucio Presta, che ufficialmente ha lasciato per motivi familiari. Sarebbe stata avviata a Roma la trattativa tra i big del partito per individuare un candidato sindaco capace di battere Occhiuto, e di riunire la coalizione che regge il governo Renzi anche in Calabria. Coalizione che, a detta dei Gentile, era stata rotta a causa del Pd, che avrebbe escluso l'alleanza con Ncd alla Regione, pregiudicando quella alle amministrative.



Guccione in pole - Dal candidato 'esterno' alla politica, al politico professionista. Questa la svolta che starebbe maturando nelle ultime ore tra i democratici, che sarebbero partiti in pressing su Carlo Guccione, consigliere regionale da tempo critico con il governatore Mario Oliverio, e un po' defilato in queste settimane di campagna elettorale di Lucio Presta.

Secondo quanto riporta il Tg3 regionale, Guccione sarebbe anche volato a Roma per discutere direttamente con Lotti. Nelle prossime ore capiremo se le pressioni avranno successo, o se il consigliere sceglierà di mantenere lo scranno in Consiglio regionale

.

Tra i papabili anche Giacomo Mancini, ex assessore di centrodestra con Scopelliti, ora entrato stabilmente nella coalizione di centrosinistra che aveva scelto di sostenere la candidatura di Presta.